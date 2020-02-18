РИАМО - 18 фев. Российский врач Александр Мясников дал комментарий по поводу распространения китайского коронавируса и заметил, что мутирующие вирусы, которые передаются от уток, свиней, летучих мышей, обезьян и верблюдов, опаснее атомных бомб, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Печальный вывод: если от свиней, уток, летучих мышей вырвется к человеку новый неизвестный вирус, то остановить его будет нельзя», - написал Мясников в своем Telegram-аккаунте.

Он отметил, что существующие на сегодняшний день противовирусные препараты не могут справиться с болезнью и остановить ее распространение, а только облегчить ее протекание.

По мнению Мясникова, шанс начала атомная войны очень низкий, но вероятность заразиться болезнью от животных невероятно большая, тем более с учетом того, что вирус, как оказалось, может мутировать, а потом с большой скоростью передаваться от человека к человеку без участия животных.

Таким образом, неизвестные людям вирусы несут большую угрозу существования человечества. Он считает, что мир совершенно не готов к новым вирусным заболеваниям. На данный момент ни у одной из стран нет четкого плана по выходу из такой ситуации.

По его словам, также нет сильной материальной базы, стратегического запаса медицинских масок и аппаратов искусственного дыхания. В случае вспышки заболевания государства должны иметь в каждом регионе больницы, которые смогут принять заболевших.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового типа коронавируса, которому дали официальное название Covid-2019. На сегодняшний день по всему миру заражено свыше 73 тысяч человек. Порядка 1,8 тысячи скончались от болезни, 12,8 тысячи пациентов выздоровели.