РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Одиннадцатилетний школьник избил двух учителей и девочку в гимназии подмосковного Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УВМД России по Подольску.

«В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от заместителя по воспитательной работе и классного руководителя одной из гимназий округа о том, что 11-летний мальчик нанес одной учащейся и им телесные повреждения», – сказала сотрудница.

По ее словам, по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.