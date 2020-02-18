РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 фев. Более 300 новогодних деревьев сдали в переработку жители подмосковной Балашихи в рамках областной акции «Подари своей елке вторую жизнь», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Балашихе пункты сбора елок работали с 15 января в течение месяца на улицах Парковая, дом №19, Терешкова, владение №4 и в микрорайоне Железнодорожный на Пролетарской, дом №27.

«Для нас было важно исключить навалы на контейнерных площадках, и мы сделали три пункта сбора, чтобы жители могли приносить туда елки. Плюсы в том, что город не захламляется, а наоборот, озеленяется благодаря акции. В этом году жители Балашихи сдали на переработку более 300 елок», – сказал начальник отдела содержания территории и экологии управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

Он добавил, что после сбора елки отправят на переработку на заводы регионального оператора по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Деревья измельчат в щепу, после чего будут использовать для удобрения, производства почвенных грунтов и изготовления элементов для игровых площадок.

Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в Балашихе с 2019 года. Она направлена на уменьшение отходов, которые отправляют на мусорные полигоны.