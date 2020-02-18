РИАМО - 18 фев. В Одинцовском округе на таможенном посту СВХ ООО «Крокус Интерсервис» в селе Акулово приостановили оформление партии технического жира в размере 20,1 тонны, которая предназначалась для экспорта в Литву, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: предоставленный на трех языках (русский, английский и литовский) ветеринарный сертификат на топленые жиры не соответствует форме, утвержденной регламентом комиссии ЕС», – говорится в сообщении.

На следующий день, 30 января, груз оформили после того, как была предоставлена соответствующая форма сертификата для отправки в ЕС.