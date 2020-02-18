РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Подрядную организацию по строительству фасада пристройки к школе №13 в Подольске определят в ходе электронного аукциона 16 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству фасада на объекте «Реконструкция со строительством пристройки к школе №13 по адресу: городской округ Подольск, улица Бородинская, дом 20» опубликовали в Единой информационной системе закупок 17 февраля», – говорится в сообщении.

Заявки будут приниматься до 11 марта, а электронный аукцион проведут 16 марта.