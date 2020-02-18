РИАМО - 18 фев. В Москве в феврале открылись первые детские сады для детей-аллергиков, в таких заведениях изменено меню для учащихся, сообщила председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки столицы Людмила Мясникова на круглом столе, посвященном вопросам организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников.

«В феврале случилось для нас очень знаменательное событие — открылось три детских садика для детей, страдающих аллергией. Это проект, который предусматривает выделение отдельных зданий с дошкольными группами для детей с аллергией на различные продукты», - сказала Мясникова.

Она добавила, что из меню в таких учреждениях исключены молочные продукты, в том числе сыр, масло сливочное, творог и сметана, а также кисломолочные продукты.

Потребность в питательных веществах восполняет за счет увеличения в рационе продуктов, содержащих животный белок — говядина, рыба, птица и яйцо.