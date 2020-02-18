РИАМО - 18 фев. Столичные депутаты предложили обновить городское законодательство, чтобы решить проблему доступа пожарной и спецтехники к жилым домам, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Как отметил председатель парламента Алексей Шапошников, вопросы беспрепятственного доступа к площадкам для спецтехники с каждым годом становятся все острее. Это связано с увеличением числа припаркованных машин и шлагбаумов во дворах.

«Данный вопрос относительно урегулирован с точки зрения федерального законодательства как в части установления допустимой ширины проезда для спецтехники, так и в части общих требований, запрещающих остановку и стоянку автотранспорта, если он мешает проезду машин пожарных бригад. Однако ситуацию это в корне не меняет», - подчеркнул Шапошников.

По его словам, столичные депутаты рассмотрели комплексные меры, которые позволят профильным городским ведомствам проводить постоянный мониторинг состояния пожарных проездов, а также устанавливать порядок обустройства площадок для спецтехники на придомовых территориях.

«Определенные изменения в московском законодательстве могли бы существенно облегчить работу аварийно-спасательных служб – до того момента, пока не будет принят федеральный стандарт», - добавил спикер Мосгордумы.

Как уточнил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, рассматривается вопрос о полномочиях правительства Москвы по установлению порядка выделения площадок и мест для проезда пожарной и спецтехники, а также требований, норм и технических параметров определения и порядка обустройства площадок.

«Предлагается также внести в столичный КоАП статьи об административной ответственности за остановку и стоянку транспортных средств в местах, предназначенных для специальной и пожарной техники. Возможно, целесообразно было бы наделить дополнительными полномочиями ГКУ «ЦОДД» с тем, чтобы организация могла контролировать исполнение требований, в том числе с точки зрения соблюдения ПДД», - сказал Щитов.