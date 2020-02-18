РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Шесть управляющих компаний подмосковного Красногорска имеют минимальный рейтинг – 2 звезды, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Оздоровление рынка УК на территории округа стало одной из тем еженедельного совещания главы округа Эльмиры Хаймурзиной с заместителями и начальниками управлений.

«По состоянию на 1 февраля 2020 года в округе функционирует 71 управляющая компания. Из них 6 предприятий имеют рейтинг 2 звезды», – говорится в сообщении.

В последние годы работу управляющих компаний региона оценивают по системе звезд, по аналогии с отелями и ресторанами. При этом в материале отмечается, что низкую оценку получают компании, к которым зафиксирован самый большой объем претензий со стороны жителей.

«Оценивается добросовестность по двум критериям: первый – отсутствие жалоб со стороны жителей на качество работы, а второй – это финансовая дисциплина – работа с платежами и по недоимкам с жителями и юрлицами, при этом – выплата зарплат своим сотрудникам, налоговые отчисления, оплата за поставленные топливно-энергетические ресурсы, действующий договор с Региональным оператором за вывоз мусора, а также реализация программ по капремонту и развитию», – отметила Хаймурзина.

Во вторник на заседании правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что работать с жителями должны только добросовестные компании.

«Глава горокруга дала поручение блоку ЖКХ администрации усилить работу по сокращению компаний с «2 звездами» и активнее оказывать всестороннюю инфомационно-методическую поддержку жителям по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», – заключается в материале.