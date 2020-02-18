РИАМО - 18 фев. На историческом здании гастронома «Елисеевский», который располагается в центре Москвы, в нынешнем году установят архитектурно-художественную подсветку, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«Елисеевский магазин преобразит архитектурно-художественная подсветка. Правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры. Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что установки наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, расположенные на территории Москвы, находятся в эксплуатации Объединенной энергетической компании (ОЭК).

АО «Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы, занимающаяся развитием, эксплуатацией и реконструкцией принадлежащих городу электрических сетей.