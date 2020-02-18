РИАМО - 18 фев. В Московской области планируют отвести под яровые культуры площади свыше 220 тысячи гектаров, а яровой клин увеличится на более чем 16 тысяч гектаров по сравнению с прошлогодними показателями, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Посевные площади яровых зерновых и зернобобовых составят 84,4 тысячи гектаров, из них 48,8 тысячи гектаров ячменя, 11,2 тысячи гектаров пшеницы, 9,2 тысячи гектаров овса и порядка 13 тысяч гектаров – прочие культуры», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что технические и масличные культуры займут 73 тысячи гектаров, остальные площади будут засеяны картофелем и овощебахчевыми. По его мнению, важной ближайшей задачей этого года является организованное и качественное проведение весенних полевых работ и, в частности, ярового сева.

На данный момент во всех сельхозпредприятиях региона завершается работа по подготовке семян пшеницы, ячменя, овса, гречихи, картофеля и ряда других сельхозкультур для проведения ярового сева.

Сегодня лидер по площади ярового сева – городской округ Луховицы, где планируют засеять более 20 тысяч гектаров. В Дмитровском округе яровой сев составит 16,3 тысячи гектара, в Волоколамском – 11,7 тысячи гектаров.

Также в Коломенском округе засеют 10,5 тысячи гектаров, в Домодедове – 9,9 тысячи гектаров, Раменском – более 8 тысяч гектаров, Сергиево-Посадском округе – 7,6 тысячи гектаров, в Озерах, Лотошине и – более 7 тысяч гектаров.

В Подмосковье озимыми культурами под урожай этого года засеяно более 95 тысяч гектаров.