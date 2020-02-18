РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Жительница Подольска обратилась к депутату совета депутатов округа Юрию Стрелкову с просьбой установить дополнительное освещение на улице Коммунальная, возле дома №6.

«Получил обращение от жительницы Подольска с просьбой установить дополнительное освещение на улице Коммунальная, возле дома №6. На основании заявления составил депутатский запрос в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска. После чего сделали соответствующий замер по всей улице, который показал, что уровень освещения соответствует всем нормам», – написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, заявитель получил подробное разъяснение по вопросу.