РИАМО - 18 фев. В нынешнем году комплексно благоустроят территорию около шоссе Энтузиастов, работы пройдут от Андроньевской площади до МКАД, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В текущем году специалистами комплекса городского хозяйства запланированы масштабные работы по комплексному благоустройству магистрали от Андроньевской площади до МКАД. Работы пройдут на бульваре Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и шоссе Энтузиастов», - сказал Бирюков.

Он отметил, что концепция благоустройства предусматривает оптимизацию транспортных и пассажирских потоков для создания более комфортной и безопасной среды.

Кроме того, при благоустройстве значительное внимание будет уделено зонам, прилегающим к остановкам общественного транспорта, к которым сделают удобные подходы. Там обновят покрытие тротуаров, а также установят фонари и уличные торшеры для дополнительного освещения пешеходных зон.

«Преобразятся территории вблизи станций метро «Римская», «Площадь Ильича» и «Шоссе Энтузиастов». Здесь планируется заменить существующее покрытие на гранитное мощение. Причем переход цвета плитки от более темного у выходов из метро к более светлому будет служить для горожан своеобразной навигацией. Новые фонари сделают территорию комфортнее и безопаснее. Благоустроим и переход со станций метро «Римская» и «Площадь Ильича» на станцию МЦД-2 «Москва-Товарная», а со станции метро «Шоссе Энтузиастов» на одноименную станцию МЦК», - добавил Бирюков.

По его словам, работы по благоустройству также проведут в сквере около выхода из станции метро «Площадь Ильича». Здесь появятся пешеходные дорожки, новые фонари, лавочки и урны. Существующие зеленые насаждения сохранят, но в сквере разобьют еще газон.

«Благоустройство затронет и улицу Сергия Радонежского. По этой улице планируется пустить трамвай. Для этого будет создана трамвайная линия, которая соединится с уже существующей на шоссе Энтузиастов», - уточнил Бирюков.