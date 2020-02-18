РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 фев. Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела мужчины в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

17 февраля во дворе частного дома в Балашихе было обнаружено тело мужчины – гражданина одного из иностранных государств. Его обнаружили с открытой раной головы.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины – гражданина одного из иностранных государств во дворе частного дома, под задней частью автомашины ВАЗ-53 с открытой раной головы по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к убийству.