РИАМО - 18 фев. Жители Подмосковья за месяц сдали 23,5 тысячи новогодних деревьев в рамках ежегодной экоакции «Подари вторую жизнь своей елке!», говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Показатели этого года оказались в три раза больше прошлогодних. Наибольшее количество елей сдали в Каширском и Воскресенском кластерах.

«В данной акции приняли участие почти 70 тысяч жителей из всех муниципалитетов Подмосковья. Рост числа участников по сравнению с прошлым годом значительный. Акция ежегодная, поэтому в наших планах в следующем году увеличить этот показатель и вовлечь в раздельный сбор негабаритных отходов не менее 100 тысяч жителей», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что ведомство продолжит проводить экологические акции. Кроме того, в регионе откроются новые пункты приема вторсырья «Мегабак».

Собранные на акции елки отправили на переработку. Деревья перерабатывают в щепу, которая идет на компост и производство почвогрунтов. Также часть щепы будет применяться в биофильтрах при дегазации мусорных полигонов в Московской области. Первая партия подготовленной щепы уже направлена на полигон «Лесная» в Серпухове.

В 2019 году в Подмосковье отправили на вторичную переработку около 1 миллиона тонн твердых бытовых отходов. В этом году цифра увеличится как минимум в два раза. Уровень извлечения вторсырья сегодня составляет 20%, а ближайших планах - доведение его до 50%.