РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. С начала текущего года в Королеве произошло пять ДТП с участием пешеходов, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

С начала года на территории Московской области отмечается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов. Всего зарегистрировано более 220 ДТП, в которых 31 человек погиб и более 200 получили травмы различной степени тяжести.

«Дорожные аварии с данной категорией граждан составляют около 30% от общего количества ДТП. В Королеве с начала года произошло 5 ДТП с участием пешеходов, три из которых произошли по вине водителей в зоне пешеходного перехода», – сказал Адамов.

Инспекторы в Королеве предупреждают пешеходов, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, строго руководствуйтесь его сигналами. Не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка. При переходе проезжей части нельзя отвлекаться на разговоры по мобильному телефону, нужно снять наушники и опустить капюшон. Особенно внимательными нужно быть в темное время суток.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 4.1. ПДД РФ «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств», – добавил Адамов.

В темное время суток просто необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование таких аксессуаров на одежде способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

В свою очередь, водителям при приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно отреагировать на происходящее.