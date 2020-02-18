РИАМО - 18 фев. В Подмосковье ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, подготовили тематические программы, в праздничных мероприятиях поучаствовали свыше 30 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Активнее всего праздник встречали в Истре, Орехово-Зуеве и Серпухове», – отмечается в материале.

К празднику подмосковные музеи и театры подготовили подарки для своих посетителей. Так, были организованы тематические спектакли, лекции об искусстве и многое другое. В пяти муниципальных учреждений культуры Подмосковья показали картину «Лед-2».

Парам также предложили массу мест для празднования Дня всех влюбленных, а также подготовили туристическую программу.

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