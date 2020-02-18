РИАМО - 18 фев. Таганский суд Москвы арестовал на два месяца 26-летнего жителя Липецка, который напал с ножом на людей в храме святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы суда.

«Во вторник постановлением Таганского районного суда Москвы обвиняемому Ефимову Ефиму Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 апреля 2020 года», - сказал собеседник агентства.

16 февраля молодой человек вошел с ножом в храм и напал на людей. Злоумышленник ранил двух помощников настоятеля, потом прихожанам удалось его скрутить и передать полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои». Оперативники изъяли у подозреваемого нож, перчатки и сверток с марихуаной.

Момент нападения на храм Николая Чудотворца в Москве. ВИДЕО>>