РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Подольский суд обязал Подольское управление соцзащиты признать жительницу с тремя детьми многодетной и выплачивать ей пособие на ребенка-инвалида, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ Юрий Шипилов.

Ранее за помощью к Шипилову обратилась жительница Подольска, которая является многодетной матерью и воспитывает трех несовершеннолетних детей одна. Один из детей является инвалидом, однако Подольское отделение соцзащиты отказало признать ее семью многодетной.

«Также ей отказали в начислении пособия по категории «дети-инвалиды». Благодаря беспристрастности суда было принято единственно верное и законное решение в данном вопросе. Так, суд признал отказ Подольского управления социальной защиты в назначении ежемесячного пособия по категории «дети-инвалиды» незаконным и обязал произвести начисление ежемесячного пособия. Также суд обязал произвести оформление и выдачу удостоверение многодетной семьи», – сказал Шипилов.

Он отметил, что женщина проживает в Подольске с 1998 года, а ее дети с рождения. Все документально подтверждено. По решению суда ее признали многодетной и обязали выплачивать ей положенное по закону пособие на ребенка-инвалида.