РИАМО - 18 фев. В Подмосковье за январь 2020 года заключили свыше 19,4 тысячи договоров на ипотеку, что на 25,3% превышает число регистрационных записей об ипотеке в январе 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

По отношению к предыдущему декабрю, число ипотечных сделок уменьшилось на 30,9%. В декабре 2019 года в регионе было зарегистрировано 28,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования.

«Управлением Росреестра по Московской области в январе 2020 года внесено в Единый государственный реестр недвижимости 19,4 тысячи записей об ипотеке, в числе которых 4,1 тысячи – ипотека на основании договора, 15,3 тысячи – ипотека на основании закона», – говорится в сообщении.

В прошлом году сотрудники Росреестра по Подмосковью внесли в ЕГРН 271,7 тысячи записей об ипотеке, что сопоставимо с аналогичным показателем 2018 года – 272,1 тысячи. За последние пять лет было оформлено более 1,2 миллиона ипотечных сделок в регионе.