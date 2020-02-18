РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Модернизацию инженерных сетей в бывшем военном городке – микрорайоне Заря Балашихи планируют начать в 2021 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«На совещании у министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского обсуждался вопрос о выделении средств на реконструкцию инженерных сетей микрорайона Заря по губернаторской программе восстановления инфраструктуры бывших военных городков. За 2020 год мы подготовим всю необходимую документацию», – сказал директор предприятия «Балашихинский водоканал» Николай Говричев.

Он добавил, что начать работы по реконструкции планируется в 2021 году. Летом 2020 года заменят все задвижки на магистралях, чтобы в случае ремонта или аварии можно было проводить работы на одном участке, а не отключать всю сеть.

В микрорайоне Заря проводится также реконструкция сетей теплоснабжения. В 2020 году по программе капитального ремонта будут выполнены работы в доме №4 на Садовой улице, еще в пяти многоэтажках планируется заменить лифты. Помимо этого, в бывшем военном городке проведут благоустройство двора на улице Пионерской.