РИАМО - 18 фев. В столице из-за аномально теплой для февраля погоды набухли почки на вербах, цветение началось почти на месяц раньше обычного, сообщил РИАМО во вторник специалист «Мосприроды».

«В районе реки Химки и на юге Москвы почки вербы уже начали распускаться. Такое раннее цветение может быть связано с теплой погодой. Температура нынешней зимой держится выше климатической нормы, как об этом сообщают метеорологические службы. Соответственно, цветения начались раньше обычного почти на месяц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что негативные последствия раннего цветения вербы могут наступить при резком похолодании. Если столбик термометра не будет понижаться, то раньше времени могут зацвести ольха и орешник.

«Сказать однозначно, хорошо это или плохо, нельзя. Но можно ответить законом Барри Коммонера (американский биолог и эколог - ред.): «Природа знает лучше», - заключил собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщили, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму, а также побила рекорд 1949 года. Специалисты добавили, что в город пришло апрельское тепло с температурным фоном на 11-12 градусов выше климатической нормы.

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