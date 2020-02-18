Как зарегистрироваться самозанятым в Подмосковье

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Обычно регистрация проходит за один день. Датой постановки на учет в качестве самозанятого является дата направления заявления.

1. На сайте ФНС (в т. ч. с помощью учетной записи «Госуслуг»)

Зарегистрироваться можно через «Кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, для входа обязательно пройти идентификацию. Для этого необходимо либо получить специальную регистрационную карту и пароль в налоговой службе, либо верифицировать свой профиль на «Госуслугах» (подтвердить его в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)).

При этом, если войти с помощью ЕСИА, вы автоматически будете зарегистрированы как самозанятый.

2. Через мобильное приложение «Мой налог»

Этот способ наиболее простой. Ссылки на скачивание приложений для iOS, Google Play и на веб-версию можно найти на официальном сайте ФНС. Хотя зарегистрироваться можно также через ЕСИА или через личный кабинет налогоплательщика, проще всего выбрать пункт «Регистрация по паспорту РФ».

Затем надо ввести номер телефона, указать свой регион, ввести полученный по СМС код. После этого вам предложат навести камеру на паспорт, по завершении распознавания информации тщательно проверьте свои данные. Если все верно, нажмите «Подтвердить». Последний шаг – сделать селфи, а затем проверить свой ИНН (он подгрузится автоматически) и фамилию, имя и отчество. Снова подтверждаем – и регистрация завершена.

3. Через банк

Можно также обратиться в некоторые банки, которые сотрудничают с ФНС с паспортом. В таком случае заявление о регистрации в качестве самозанятого будет направлено в налоговую с применением усиленной квалифицированной электронной подписи кредитной организации. Фотография не потребуется.

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