Как зарегистрироваться самозанятым в Подмосковье

Где действует новый режим
Специальный новый налоговый режим был введен в 2019 году и изначально был распространен в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также республике Татарстан. С 1 января 2020 охвачены оказались уже 23 региона страны.
Как пояснил РИАМО ведущий юрист «Европейской юридической службы» Максим Савенков, правила регистрации едины для всех регионов, согласно федеральному закону от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».
При этом самозанятые должны осуществлять деятельность в том субъекте, в котором действует специальный налоговый режим.
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Кто может зарегистрироваться как самозанятый
По словам юриста, понятия «самозанятый» в законе не существует, его в повседневной речи применяют к тем людям, которые платят налог на профессиональный доход. Причем размер доходов самозанятого в текущем календарном году не должен превышать 2,4 миллиона рублей (месячный заработок не ограничен).
Зарегистрироваться как самозанятые, то есть начать пользоваться новой системой налогообложения, могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых нет наемных работников по трудовому договору. При этом отказываться от статуса ИП необязательно, ведь это статус лица, позволяющий ему заниматься предпринимательской деятельностью, и новому налоговому режиму он не противоречит, отметил юрист.
Это могут быть люди, занимающиеся следующими видами деятельности:
• косметические услуги на дому (например, маникюр и пр.);
• видео- и фотосъемка;
• ремонт и строительные работы;
• проведение и организация праздников;
• репетиторство;
• сдача в аренду квартиры;
• продажа товаров собственного производства;
• ведение бухгалтерии;
• оказание юридических консультаций и т.п.
По закону не вправе применять специальный налоговый режим:
• лица, продающие подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;
• лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (иными словами, нельзя перепродавать никакие товары с целью получения прибыли);
• лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
• лица, имеющие наемных работников;
• лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.
• лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ (например, если человек является ИП и платит налог по упрощенной системе налогообложения или по общей системе налогообложения, к нему не применим «налог на самозанятость», т.е. на профессиональный доход).
Преимущества статуса самозанятого
Среди плюсов этого налогового режима (по сравнению с теми, при которых исчисление налога зависит от размера дохода):
• ставка при оказании услуг физическим лицам – 4%, а юридическим лицам – 6% (для сравнения, ИП при оказании услуг физическим лицам обязаны платить минимум 6%);
• не нужно предоставлять налоговые декларации и иную отчетность;
• нет необходимости платить страховые взносы (в 2020 году общая сумма взносов в ФОМС и ОМС составляет 40874 рублей в год), при желании во время уплаты налога можно это сделать, выбрав соответствующий пункт в приложении;
• не нужно использовать контрольно-кассовую технику (ККТ).
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Как зарегистрироваться
Обычно регистрация проходит за один день. Датой постановки на учет в качестве самозанятого является дата направления заявления.
1. На сайте ФНС (в т. ч. с помощью учетной записи «Госуслуг»)
Зарегистрироваться можно через «Кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, для входа обязательно пройти идентификацию. Для этого необходимо либо получить специальную регистрационную карту и пароль в налоговой службе, либо верифицировать свой профиль на «Госуслугах» (подтвердить его в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)).
При этом, если войти с помощью ЕСИА, вы автоматически будете зарегистрированы как самозанятый.
2. Через мобильное приложение «Мой налог»
Этот способ наиболее простой. Ссылки на скачивание приложений для iOS, Google Play и на веб-версию можно найти на официальном сайте ФНС. Хотя зарегистрироваться можно также через ЕСИА или через личный кабинет налогоплательщика, проще всего выбрать пункт «Регистрация по паспорту РФ».
Затем надо ввести номер телефона, указать свой регион, ввести полученный по СМС код. После этого вам предложат навести камеру на паспорт, по завершении распознавания информации тщательно проверьте свои данные. Если все верно, нажмите «Подтвердить». Последний шаг – сделать селфи, а затем проверить свой ИНН (он подгрузится автоматически) и фамилию, имя и отчество. Снова подтверждаем – и регистрация завершена.
3. Через банк
Можно также обратиться в некоторые банки, которые сотрудничают с ФНС с паспортом. В таком случае заявление о регистрации в качестве самозанятого будет направлено в налоговую с применением усиленной квалифицированной электронной подписи кредитной организации. Фотография не потребуется.
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Функции личного кабинета
В своем личном кабинете, будь то мобильное приложение или сайт налоговой службы, можно редактировать личные данные и контактную информацию, род деятельности (можно указать несколько), привязать банковскую карту, с которой будет списываться налог, сформировать справку о том, что вы являетесь самозанятым, ознакомиться с начисленной суммой налога и т.п.
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Как заплатить налог
Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговый орган уведомляет самозанятого через приложение «Мой налог» о сумме налога и реквизитах для его уплаты. Если сумма налога менее 100 рублей, она добавляется к следующему месяцу. Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца прямо через приложение.
Также самозанятый может предоставить ФНС право на направление в банк поручений на списание и перечисление денег со счета налогоплательщика в счет уплаты налога за соответствующий период. Комиссия не взимается.
Поначалу самозанятым положен налоговый вычет в размере 10 000 рублей, и какое-то время платить налог можно из него. Он предоставляется не сразу, а в процентном соотношении от суммы дохода за месяц – 1% от дохода, если гражданин сотрудничал с физическими лицами, и 2% - если с юридическими.
Как сняться с учета
Достаточно нажать на кнопку «Снять с учета» в личном кабинете либо в мобильном приложении. Перед этим надо убедиться, что у вас нет сформированных чеков, доходов и недоимок по налогу. Датой снятия самозанятого с учета в качестве налогоплательщика является дата направления в ФНС заявления о снятии с учета.
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Ограничения для самозанятого
- зарабатывать не более 2,4 млн рублей (в противном случае придется регистрироваться как ИП, на другом налоговом режиме);
- невозможно учитывать расходы при исчислении налога (например, таксист не сможет вычесть из суммы налогооблагаемого заработка издержки на бензин, на обслуживание автомобиля и т.п.);
- нельзя осуществлять параллельно иные виды деятельности, на которые распространяются другие налоговые режимы, или которые не предусмотрены законом (например, перепродажу и последующую торговлю товарами).
По мнению Савенкова, на сегодняшний день система еще довольно сырая. Так, самозанятый по сути сам решает, сведения о каких доходах передавать в налоговую. Подобные вопросы еще предстоит урегулировать законодательно.
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