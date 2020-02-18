РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий наградил благодарностью коллектив лицея №4 за обучение и воспитание подрастающего поколения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В этом году образовательному учреждению исполнилось 70 лет. Во вторник Ружицкий вручил благодарность директору лицея Ирине Маренковой.

«Эта школа красивая и уютная, в ней сейчас 32 преподавателя. Школа расположена в центре города, с таким местоположением и с отличными учениками вы обречены на успех. Сегодня я хочу пожелать педагогическому коллективу только совершенствоваться и развиваться дальше, а школе я желаю процветания», - сказал Ружицкий.

Глава Люберец наградил учителей и заместителей директора лицея благодарственными письмами. Также благодарности педагогам вручили депутаты совета депутатов округа Вячеслав Калинин и Дмитрий Коровкин.