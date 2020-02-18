РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи до 21 февраля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Шанс», в ходе которого будут встречаться для профилактических бесед с подростками, состоящими на учете в отделе по делам несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» с 18 по 21 февраля 2020 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Шанс». Мероприятия направлены на предупреждения совершения несовершеннолетними повторных преступлений, употребления спиртных напитков, наркотических и токсических веществ. Будут проверены места массового нахождения людей, в том числе места концентрации молодежи», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия полицейские вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, другими субъектами системы профилактики проведут профилактические беседы с подростками, состоящими на учете в отделе по делам несовершеннолетних, и школьниками по теме уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения и другим актуальным темам.

Также запланированы мероприятия, направленные на выявление лиц, замышляющих совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, допускающих жестокое обращение с ними и вовлекающих их в противоправные действия.



«Если вы обладаете какой-либо информацией о фактах употребления детьми и подростками наркотиков, алкоголя, случаях жестокого обращения с несовершеннолетними, а также о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, то сообщите по телефонам: 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области); 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09; (дежурная часть МУ МВД России «Балашихинское»)», 8(495)524-24-43 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря), 8(495)527-72-11 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка), 8(495)521-13-42 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха), 8(495)528-65-21 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов), – заключается в сообщении.