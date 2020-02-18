РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. В городском округе Люберцы продолжается творческий конкурс по изготовлению самодельной книжки, его организовала библиотека поселка Томилино, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Творческие работы можно принести в учреждение до 14 марта.

«В рамках конкурса участники придумывают макет книжки и воплощают свою идею в жизнь. Жанр, оформление и материал самодельного изделия зависят от фантазии конкурсантов. Возраст участников не имеет значение», – говорится в сообщении.

Организаторы конкурса приветствуют совместное творчество детей и родителей.

Адрес библиотеки: поселок Томилино, улица Пионерская, дом №20.