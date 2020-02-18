РИАМО - 18 фев. В подмосковном Ногинске обнаружили тела двух мужчин с травмами головы и тела, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Рабочих нашли возле строительных вагончиков в районе Горьковского шоссе.

«По факту убийства мужчин следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи осматривают место преступления и опрашивают свидетелей.

Ведутся мероприятия, которые направлены на установление и задержание лица, причастного к совершенному убийству.