РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Сотрудники УК МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска зафиксировали несанкционированные навалы мусора по трем адресам, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Снова приходится говорить о бескультурье жителей микрорайона Климовск. Очередные несанкционированные свалочные точки во вторник (18 февраля - ред.) зафиксировали по адресам: улица Заводская, 7; Дмитрия Холодова, 4; проспект 50-лет Октября, 22», – говорится в сообщении.

Практически в каждом дворе обустроены контейнерные площадки для сбора мусора. Однако находятся люди, которые все равно бросают мусор в неположенных местах.