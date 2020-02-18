РИАМО - 18 фев. Качеством питания детей в столичных школах в целом довольны 68% опрошенных родителей, 72% респондентов удовлетворены безопасностью питания, в опросе принимала участие одна тысяча человек, сообщил журналистам директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

«Исследование было проведено с 12 по 14 февраля, опрос проведен среди одной тысячи родителей детей школьного возраста, проживающих в Москве. Уровень качества школьного питания удовлетворяет 68%, две трети родителей удовлетворены этим вопросом. Недовольны 28%», - сказал Львов в ходе круглого стола, посвященного вопросам организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников.

Он добавил, что 72% опрошенных довольны безопасностью школьного питания, 60% - разнообразием блюд в школьных столовых. При этом чаще всего критикуется вкус еды - 26% - и разнообразие блюд - 24%.