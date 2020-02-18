РИАМО - 18 фев. Пользователи Сети обнаружили в Instagram аккаунт «Мосгоркошгроб», через который в Москве продаются деревянные гробы для кошек.

Гробы представлены в двух размерах – 500 на 220 миллиметров и 600 на 255 миллиметров. Каждая модель выполнена из биоразлагаемого материала – фанеры высшего сорта. Производитель обещает бесплатную доставку гроба в пределах МКАД.

Как сообщил РИАМО представитель магазина, гроб для домашнего питомца стоит 5 тысяч рублей.

«В наличии есть базовые цвета, белый и темно-коричневый. Мы также можем покрыть гроб маслом любого цвета», - сказал собеседник агентства.

Необычный товар вызвал неоднозначную реакцию у пользователей социальной сети. Одни похвалили авторов идеи и заинтересовались деталями покупки, у других кошкогробы вызвали недоумение или смех.

«Мда. Почему гробов не девять на одну кошку?» - прокомментировал kultkargo, намекая на известное высказывание, что у кошки девять жизней.

Также пользователи вспомнили, как раньше им приходилось хоронить своих питомцев в обычных коробках и одеялах.