РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. 16 юных спортсменов из Мытищ приняли участие в первенстве Подмосковья по дзюдо, сообщается на сайте администрации городского округа.

15-16 февраля в городе Павловский Посад проходило первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

«В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из 39 муниципалитетов Московской области. Спортивную школу «ЦДЮС» городской округ Мытищи представляли 16 спортсменов. Мытищинские дзюдоисты показали следующие результаты: 1 место – Кира Джидзалова (63 килограмма); 2 место – Анна Петрова (63 килограмма); 3 место – Владислав Храмов (73 килограмма), Кирилл Гранацкий (50 килограммов), Андрей Краснов (46 килограммов), Саид Алахвердиев (34 килограмма), Максим Фролов (34 килограмма), Мария Прибыткова (44 килограмма)», – говорится в сообщении.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Руслан Дудин, Корнелий Опинка, Руслан Сазонов, Сергей Ленточников.