РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец могут отреставрировать памятник-обелиск Воину-Освободителю, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава горокруга Владимир Ружицкий провел прием жителей. Пенсионеры поселка Октябрьский попросили его отреставрировать памятник-обелиск Воину-Освободителю, а также установить рядом с ним портреты местных героев ВОВ.

«В этом году празднуется 75-летие Победы. К этому празднику памятник надо бы отреставрировать, привести в порядок», - сказал Ружицкий.