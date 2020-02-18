РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства корпуса №8 в составе ЖК «Жулебино парк» в Люберцах, сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Объект будет возведен на улице 3-е Почтовое отделение в городском округе Люберцы.

«Общая площадь 25-этажного дома составит 22,3 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 288 квартир», – сказал Гарибян.

По его словам, первая плановая проверка на объекте начнется 30 марта 2020 года. Завершить строительство дома планируется во II квартале 2024 года.

На территории предусмотрена организация площадок для отдыха, будут обустроены детская игровая и спортивная площадки, автостоянка. Застройщиком объекта выступает ООО «Мегаполис», входящий в ГК «ПИК».

За ходом строительства ЖК «Жулебино парк» можно следить в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который запущен ведомством на платформе «Добродел». Сервис также дает возможность подписаться на интересующий объект и получать уведомления о новостях со стройки.