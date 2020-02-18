РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Председатель общественного совета при УМВД России по Подольску проверил работу дежурной части и отметил высокий профессионализм сотрудников полиции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Попов проверил работу дежурной части управления в рамках осуществления контроля за деятельностью полиции.

«По окончании проверки Попов отметил высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной части и пожелал полицейским дальнейших успехов в службе» - говорится в сообщении.

Попов ознакомился с системой учета видеозаписи в служебных помещениях, проверил реагирование оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки, порядок регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, наличие образцов заполнения заявлений и информации о предоставляемых правоохранительными органами госуслугах, в том числе в электронном виде через портал www.gosuslugi.ru.