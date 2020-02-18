РИАМО - 18 фев. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева назначены ежемесячная и единовременная выплаты для многодетной семьи из Наро-Фоминского округа, которая лишилась матери и отца, говорится в сообщении управления опеки и попечительства Наро-Фоминского городского округа.

«Семье будет оказана социальная помощь в размере 78 тысяч рублей. Дополнительно на содержание детей назначены денежные средства в размере 28,5 тысяч рублей в феврале, с марта - 64 тысячи рублей ежемесячно», - говорится в сообщении.

В настоящий момент детей взяла под опеку бабушка. С детьми работают психологи, в случае необходимости их могут на время разместить в стационаре. Ситуация находится на контроле органов опеки и соцслужб.

16 февраля в Наро-Фоминском округе 52-летний мужчина убил свою бывшую жену на глазах у своего 11-летнего сына. После убийства мужчина свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что семья была многодетной. Остальные дети в момент расправы находились у родственников.

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