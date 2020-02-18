РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Студентам колледжа Российского университета кооперации (РУК) в Мытищах рассказали про пропаганду наркотиков через поп-культуру и музыкальные направления, сообщается на сайте администрации горокруга.

17 февраля для студентов колледжа РУК сотрудники мытищинского Дворца молодежи провели профилактическую беседу по теме: «Наркотики – шаг до пропаганды».

«В ходе встречи в очередной раз были рассмотрены утверждения, что наркотики – это яд и первичная профилактика наркотической угрозы должна проводиться регулярно. Отдельным пунктом на лекции были рассмотрены вопросы пропаганды наркотических средств через поп-культуру и музыкальные направления. Сотрудники Дворца молодежи подчеркнули, что нужно разделять творчество исполнителя и его личную жизнь», – говорится в сообщении.

Подобные дискуссии со студентами колледжа проводятся на регулярной основе и имеют позитивный отклик у ребят.