РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. Врачи в больнице городского округа Мытищи спасли ребенка, проглотившего двухрублевую монету, мальчик чувствует себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В приемно-диагностическое отделение Мытищинской больницы поступил двухлетний ребенок. Со слов родителей, мальчик проглотил монету.

«Мы сработали оперативно. Сделали снимок, информация подтвердилась. Двухрублевая монета была извлечена из желудка под эндотрахиальным наркозом и под зрительным контролем с помощью гастроскопа. При повторном исследовании патологии выявлено не было», - сказал заведующий приемно-диагностическим отделением медучреждения, врач-эндоскопист Виталий Шконда.

Он отметил, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

«Хотелось бы еще раз напомнить родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы они следили за своими детьми. Убирайте из поля зрения детей мелкие предметы: скрепки, монеты, шарики, детали от конструктора. Берегите своих детей. С начала года это уже четвертый случай. И хорошо, что все обошлось», - подчеркнул Шконда.

Проводить такие манипуляции стало возможным благодаря современному оснащению. Видеостойки Pentax были приобретены по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Здравоохранение» еще в прошлом году. Благодаря оборудованию и квалифицированному персоналу удается оперативно проводить подобные манипуляции и спасать человеческие жизни.