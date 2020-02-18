РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жительница Люберец попросила главу городского округа Владимира Ружицкого помочь включить дом №9 на улице КСЗ в поселке Красково в программу капремонта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий провел личный прием жителей. Жительница поселка Красково попросила включить дом №9 на улице КСЗ в программу капремонта. По ее словам, ранее власти обещали поставить дом в программу на 2020 год, но этого не произошло.

«Я поручаю данную тему своему заместителю Василию Власову. Он посмотрит, что можно сделать, ведь дом надо максимально быстро ремонтировать», – сказал Ружицкий.