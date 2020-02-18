РИАМО - 18 фев. На Люблинской улице в Юго-Восточном округе столицы появится новый дом по программе реновации, фасады которого будут отделаны светлой клинкерной плиткой, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новый дом общей площадью более 22 тысяч квадратных метров гармонично впишется в существующую застройку: спокойные тона и активно используемое остекление позволяют получить качественное и гармоничное решение», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что стартовый дом будет двухподъездным и расположится по адресу: Люблинская улица, дом 109/1.

На первом этаже расположатся общественные помещения и входные группы жилой части здания. Фасад облицуют клинкерной плиткой светлых тонов.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там разместятся игровая площадка для детей, места для тихого отдыха и занятий спортом. Также проект предусматривает дополнительное озеленение – вокруг дома посадят деревья и кустарники, разобьют цветники.