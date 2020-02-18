РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Сотрудники Росгвардии задержали иностранца, подозреваемого в краже куртки из торгового зала магазина в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«В Подольске 25-летний житель соседнего государства пытался уйти из торгового зала в куртке, спрятав ее под свою. Осуществить преступный умысел мужчине не удалось. Он был задержан прибывшими на место преступления сотрудниками Росгвардии», - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки сотрудники вневедомственной охраны задержали по горячим следам троих граждан, подозреваемых в кражах из торговых центров в Ленинском горокруге и Подольске. Во всех случаях наряды вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревожных кнопок», установленных в магазинах.