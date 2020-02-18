РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители подмосковных Люберец могут записать в народную летопись «Бессмертного полка» рассказ о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Девятого мая в городском округе Люберцы пройдет шествие «Бессмертного полка». Жители городского округа Люберцы могут опубликовать истории о своих героях на сайте в разделе «Запиши деда в полк». Это направление «Бессмертного полка» работает каждый день», - говорится в сообщении.

Каждый желающий может зайти на сайт, ознакомиться с инструкцией и внести историю своего героя-родственника.