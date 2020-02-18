РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Сотрудники экстренных служб провели областные учения по эвакуации в 208 учреждениях подмосковной Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Областные учения прошли во вторник в рамках Единого дня объектовых тренировок по эвакуации и отработке навыков действий посетителей и персонала во время пожаров и чрезвычайных ситуаций на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей. Их провели сотрудники Балашихинского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области, Центра по делам ГО и ЧС горокруга, Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«Восемнадцатого февраля в Балашихе проведены областные учения по эвакуации населения в местах массового пребывания людей: всего 208 объектов. На каждой тренировке присутствовали оперативные службы городского округа», – сказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха старший лейтенант внутренней службы Михаил Смирнов.

Он добавил, что учения прошли и в здании реабилитационного центра для детей и подростков «Росинка». По легенде, в 11:30 на пульт оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы поступил сигнал о возгорании в центре «Росинка» на улице Шоссе энтузиастов, дом №43. В результате короткого замыкания произошло возгорание в одном из кабинетов на втором этаже здания, и сработала система оповещения.

Порядка 90 человек – детей и его сотрудников – эвакуировали из здания на безопасное расстояние. Пожарный расчет 201 пожарно-спасательной части прибыл в течение 5 минут, оперативно развернул оборудование и потушил очаг возгорания. Из здания центра вывели одного пострадавшего – сотрудника центра, который наглотался дыма.

«Сегодняшние учения показали, что можем взаимодействовать слаженно и будем работать в дальнейшем по безопасности населения. Мы уложились в норматив, сотрудники реабилитационного центра сработали хорошо, а здесь важно оперативно сработать. В завершение провели необходимый инструктаж, а также показали детям пожарно- спасательную технику», – отметил Смирнов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Единый день тренировок проходит ежеквартально.