РИАМО - 18 фев. Предложения по снижению административных барьеров в экономике и социальной сфере планируют вынести на заседание Госсовета, посвященное роли субъектов РФ в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика России», сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев, который является руководителем профильной рабочей группы Госсовета.

В доме подмосковного правительства прошло второе заседание рабочей группы Государственного совета РФ «Коммуникации, связь, цифровая экономика», цель мероприятия - подготовка к заседанию президиума Госсовета по вопросу «О повышении роли субъектов РФ в реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». Председателем на мероприятии выступил помощник президента Игорь Левитин. Перед заседанием он осмотрел Центр управления регионом Московской области.

«Наш Госсовет, который мы готовим, должен снять барьеры по двум направлениям. Первое - это экономика. Если мы хотим расти выше мировых показателей, то мы должны убрать все нелепости (административные барьеры - ред.). Для этого мы создали Центр содействия строительству. Смысл в том, чтобы и федеральные, и региональные мероприятия, которые сопровождают стройку, были оцифрованы. Мы еще раз прошлись по всей цепочке, есть федеральные министерства, которые до сих пор не реализовали эти мероприятия. Надеюсь, что после Госсовета мы эти барьеры уберем. <...> С Росреестром уже есть понимание», - сказал Воробьев.

Он отметил, что вторая часть предложений касается внедрения на уровне страны и субъектов РФ технологий, облегчающих жизнь людей.

«Федеральное регулирование ставит большие барьеры на пути комфортной жизни человека. В XXI веке не нужно ходить в школу, чтобы устроить туда ребенка. Чем дальше, тем больше - люди хотят и голосовать, и решать проблемы дистанционно. Мы с Максутом Игоревичем (Шадаевым, главой Минкомсвязи - ред.) хотим предложить как поручение президента снятие барьеров или доступ к базам, который позволит снять барьеры», - сказал Воробьев.

Он добавил, что также важной темой является доступность интернета, эффективность работы Сети.

Как отметил Левитин, Центр управления регионом Московской области произвел на него большое впечатление, опыт Подмосковья необходимо применять в других субъектах РФ.

«Спасибо, что нашли время вникнуть в нашу работу. <...> Правительство РФ очень активно занимается цифровизацией. Мы, конечно, свои уникальные наработки здесь реализовали, но и мотаем на ус технологии других субъектов. Наша задача - все самое успешное, удобное людям у Москвы, у других регионов забрать, они дают бесплатно. Мы все даем, только внедряй», - заключил Воробьев.