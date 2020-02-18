РИАМО - 18 фев. В Москве на седьмой неделе 2020 года число заболевших ОРВИ и гриппом значительно уменьшилось, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«В Москве отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. После роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в течение пяти недель, на прошедшей седьмой неделе отмечено снижение заболеваемости на 8,8%», – говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 14,5%. В структуре вирусов гриппа превалирует грипп А/H1N1/.

В городе привито более 7 миллионов человек, в том числе более 1,1 миллиона детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.

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