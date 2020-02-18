РИАМО - 18 фев. Столичное управление Росреестра зарегистрировало более 7,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья за январь 2020 года, сообщается на сайте Росреестра.

В прошлом месяце москвичи купили на 19% меньше жилья на вторичном рынке, чем в январе 2019 года. Этот показатель также ниже на 49,5% декабря 2019 года.

«По статистике последних трех лет, январские показатели по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке традиционно ниже декабрьских практически вдвое – в среднем на 48%», – подчеркнул руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что уменьшение показателей в январе в годовом выражении объясняется тем, что в конце 2018 – начале 2019-х годов москвичи реализовывали отложенный спрос на недвижимость из-за предстоящих изменений в законодательстве, что подтверждается рекордно высокими показателями регистрации прав по договорам купли-продажи.

При сравнении статистики января этого года с наиболее релевантным вариантом – январем 2018 года – разница составляет 5%, то есть 397 зарегистрированных прав.