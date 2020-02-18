РИАМО - 18 фев. На Замоскворецкой линии метро был снят один состав из-за подозрения на неисправность, в связи с этим произошел сбой в движении, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы метро.

«Ранее на южном участке Замоскворецкой линии в связи с подозрением на неисправность был остановлен один состав. На время остановки следующие за ним поезда также должны были снизить скорость или остановиться на короткое время. После оперативной проверки состав продолжил движение и был убран с линии», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что движение поездов было оперативно введено в график. На данный момент все системы метрополитена работают в штатном режиме.

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