РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Женская футбольная команда (ЖФК) «Подольчанка» 23 февраля проведет домашний матч в УСЦ «Юность» с ЖФК «Сергиев Посад», сообщается в группе подольской команды в соцсети «ВКонтакте».

«В День защитника Отечества, 23 февраля, состоится матч ЖФК «Подольчанка» с командой «Сергиев Посад-Экостром» в родных стенах УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска. Начало в 13:00. Что может украсить такой праздник, если не игра любимой команды?» - говорится в сообщении.

Команды сыграют в рамках XII тура чемпионата Московской области среди женских команд. Организаторы матча ждут болельщиков для поддержки, вход свободный.