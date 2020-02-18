РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 фев. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи до 23 февраля будут проверять оснащение транспортных средств тахографами, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» с 17 по 23 февраля 2020 года проводится профилактическая операция «Тахограф», – говорится в сообщении.

В период проведения операции экипажи ДПС будут уделять особое внимание соблюдению требований ПДД водителями вышеуказанной категории транспортных средств. Будет обращено внимание на соблюдение режима труда и отдыха водителями и субъектами транспортной деятельности. Рабочая смена должна составлять не более 10 часов, время управления – 9 часов, межсменный отдых – 12 часов.

«Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и пассажиров, установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1,5 тысяч рублей до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 7 тысяч до 10 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», – добавляется в сообщении.

Тахограф – это техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств. В соответствии с требованиями приказа Минтранса России №273 от 21.08.2013 года «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» автобусы и грузовики, находящиеся в эксплуатации у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подлежат оснащению тахографами.