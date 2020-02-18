РИАМО - 18 фев. Расписание движения пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится 22, 23, 26, 27, 29 февраля и 1-3 марта из-за плановых ремонтно-путевых работ на станции Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково, Болшево и Пушкино 22, 26 февраля и 2 марта выведут из расписания. У нескольких электричек изменится время отправления, прибытия и число остановок на маршруте», – говорится в сообщении.

Ряд пригородных поездов 29 февраля с 20:50 до 00:20 будет следовать без остановок от станции Мытищи до станции Лосиноостровская.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.