РИАМО - 18 фев. Пенсионерке из столичного поселка Терехово предоставили новую квартиру взамен дома, который будет снесен для строительства транспортного узла, сообщается в Instagram-аккаунте департамента строительства города Москвы.

Ранее бывший владелец дома получил от государства компенсацию и подписал документы о передаче имущества. Однако в доме осталась проживать его родственница.

«Раиса Полотерова не имела никаких юридических прав на это имущество и не смогла доказать через суд свои права на часть компенсации, выплаченной родственникам. Но городские власти вошли в положение и предоставили ей социальной жилье», - говорится в сообщении.

В настоящее время пенсионерке оказывают помощь в переезде в новую благоустроенную квартиру.

Поселок Терехово находится в Мневниковской пойме Москвы-реки на северо-западе столицы. Здесь будет построена станция метро «Мневники» (первоначальное название - «Терехово»). На базе станции создадут ТПУ «Мневники».