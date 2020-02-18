РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. Пенсионерам подмосковных Люберец во время круглого стола рассказали о способах противодействия мошенникам в интернете, говорится в сообщении пресс-службы партии «Единая Россия».

В местном отделении партии состоялся круглый стол для сторонников из общественных организаций Люберец. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Старшее поколение» и приурочено к неделе безопасного рунета.

«Именно люди в возрасте чаще других становятся жертвами злоумышленников. Их могут попросить подтвердить логин и пароль, предлагают бесплатный антивирус, а вместо этого устанавливают вредоносную программу. Поэтому, чтобы избежать таких угроз, важно давать необходимые знания и проговаривать с пожилыми людьми о последствиях и основных мерах предостережения от злоумышленников, орудующих в сети», – сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Партийцы местного отделения обсудили с представителями старшего поколения основные трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди, пользуясь интернетом. Информация по теме безопасного интернета оказалась для них очень полезной и актуальной, так как они пользуются различными онлайн-услугами в повседневной жизни.